Côte d’Ivoire : plus de 50.000 enseignants et personnel d’encadrement recrutés de 2011 à 2018 (Ministre)

Quelque 54318 enseignants et personnel d’encadrement ont été recrutés en Côte d’Ivoire de 2011 à 2018, a appris APA jeudi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne. «Au titre du recrutement des personnels, parallèlement à l’accroissement des infrastructures d’accueil, 54 318 enseignants et personnel d’encadrement ont été recrutés sur la période 2011-2018. Il s’agit de 43.137 enseignants du préscolaire et du primaire, 8641 enseignants du secondaire et 2540 personnel d’encadrement », a indiqué la ministre ivoirienne de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara.

Elle s’exprimait à la tribune les Rendez-vous du gouvernement », une plateforme d’échanges où des membres du gouvernement ivoirien expliquent à l’opinion les politiques publiques.

Poursuivant, Mme Camara qui a égrené face à la presse, les acquis de son département ministériel de 2011 à 2018, a fait savoir que l’offre éducative s’est accrue dans le pays sur cette période.

« Au titre des constructions d’infrastructures, le gouvernement a accru l’offre éducative à travers la construction de 30 621 salles de classe au préscolaire et au primaire, 242 établissements secondaires, 1 lycée de jeunes filles, 2 CAFOP (Centre d’animation et de formation pédagogique), 237 établissements d’enseignement technique et 307 établissements de formation professionnelle», a-t-elle précisé.

Dans la même veine, la ministre a souligné que la réhabilitation des infrastructures scolaires dans le pays sur la période 2011-2018 a concerné 3 616 salles de classe du préscolaire et du primaire, 09 CAFOP, 36 lycées et collèges, 24 établissements techniques et professionnels et 12 structures centrales et déconcentrées.

Dévoilant les perspectives de son ministère, Mme Camara a entre autres annoncé le « recrutement régionalisé » de 10 300 enseignants dans le primaire et le secondaire, la construction de 8400 latrines dans 1400 écoles en zones rurales, la construction de 4 503 classes dans l’enseignement primaire, l’achèvement de la construction de 14 lycées, la construction de 60 collèges à base quatre et l’ouverture en septembre 2019 du lycée d’excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam dans le cadre de la coopération Sino-Ivoirienne.