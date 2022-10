Côte d’Ivoire : réflexions sur la compétitivité de la filière palmier à huile

Pour transformer le secteur palmier à huile à travers le pays, l’Etat ivoirien mène des prospectives afin d’accompagner efficacement les différents segments de la chaîne de valeur.Dans cette optique, un atelier entre les responsables du Projet des Chaines de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET) et les acteurs de la chaîne de valeur du Palmier à huile est prévu les 6 et 7 octobre 2022 à Divo, dans l’Ouest du pays.

Durant deux jours de réflexion, les deux parties formuleront des recommandations pour adresser les contraintes majeures de la chaîne de valeur du palmier à huile et les difficultés rencontrées dans le processus de commercialisation et de transformation.

Il s’agira pour M. Arthur Coulibaly, coordonnateur du PCCET et ses équipes de présenter les résultats de leur mission conduite entre le 1 er juillet au 19 août 2022 aux fins de recueillir les préoccupations et propositions des acteurs du secteur.

La mission du PCCET a notamment sillonné le bassin de production ivoirien du palmier à huile situé dans les régions de l’Agnéby-Tiassa, du Cavally, du Guémon, du Gbôklè, du Lôh Djiboua, de la Mé, de la Nawa, du District de San-Pedro et du Tonkpi.

Au cours de cet atelier, les participants vont en outre analyser les causes profondes associées aux contraintes majeures identifiées, proposer des solutions opérationnelles et le plan d’actions de la mise en œuvre desdites solutions.

La Côte d’Ivoire a franchi la barre des 514.491 tonnes d’huile de palme brute, provenant de la transformation d’au moins 2.337.733 tonnes de régimes de palme issus à plus de 70% de plantations villageoises.

La production de l’huile de palme est caractérisée par la présence de plus de 70 grandes, moyennes et petites huileries cumulant une capacité nominale de traitement d’environ 1.200 tonnes de régimes par heure, soit 3,9 millions de tonnes par an.