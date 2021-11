Côte d’Ivoire: renforcement des capacités de 50 journalistes et animateurs sur le genre

Cinquante journalistes et animateurs ont été formés sur le genre du 26 au 30 octobre 2021, à Yamoussoukro, dans le cadre d’une session de renforcement de capacités organisée par le Fonds de soutien et de développement de la Presse (FSDP, public).

Cette session qui a eu lieu à l’hôtel des Parlementaires de Yamoussoukro, et financée par le Fonds de soutien et de développement de la Presse (FSDP), a pour objectif d’amener ces acteurs des médias à « produire des contenus sensibles au genre ».

« Je me réjouis qu’au terme de cette formation, vous ayez une connaissance sur la notion du genre ; la notion de journalisme sensible au genre ; vous pouvez produire des contenus sensibles au genre », a déclaré M. Camara Bangali, sous-directeur du suivi, de l’évaluation et du contrôle au FSDP.

M. Camara s’exprimait au nom de Mme Bernise N’Guessan, directeur exécutif du le Fonds de soutien et de développement de la Presse (FSDP) au cours de cette formation qui a bénéficié à 50 auditeurs.

Il a exprimé, en outre, sa satisfaction de savoir que tous les auditeurs, aient honoré de façon assidue cette session de formation, organisée en collaboration avec l’Union des radios de proximité de Côte d’Ivoire (URPCI).

« Ce séminaire est le premier de notre mandature organisé avec le FSDP et est d’une importance capitale tant au plan de la thématique que de son organisation », a dit le président du Conseil exécutif de l’URPCI, M. Éric Gohou.

Il a salué le FSDP « pour sa présence constante et son soutien permanent à l’URPCI », avant de déclarer que « le FSDP reste et demeure un partenaire de choix pour l’Union mais bien plus, pour l’ensemble des radios de proximité de Côte d’Ivoire » et leur « rayonnement ».

M. Camara Bangali, n’a pas manqué de féliciter les formateurs, le Cabinet La Maison des Chefs d’Entreprise (MCE) , représenté par Mme Aude Adangba et M. Kacou Christian, et l’URPCI et son président, Gohou Éric et les agents du FSDP.

Il a souligné que le séminaire s’inscrit dans la vision du ministre de la Communication, des médias et de la Francophonie, M. Amadou Coulibaly, et est conforme à l’une des missions du FSDP, à savoir le financement de la formation.

Les auditeurs se sont dits satisfaits de la qualité de la formation reçue. La MCE, selon Mme Aude Adangba, est un Cabinet d’intermédiation en matière de Ressources Humaines, Conseil, Accompagnement et Formation professionnelle.

Créée en 2002 par Mme Yolande Canon, la MCE est née d’une volonté d’être plus proche des entreprises et de mieux comprendre leurs besoins tout en restant en adéquation avec l’économie du marché.

Le FSDP a pour mission de financer la formation ; les études et le conseil ; la diffusion ; le développement de la presse et du multimédia ; les projets d’intérêt collectif. Il garantit les emprunts contractés par les entreprises et organisations professionnelles des médias privés auprès des banques et établissements bancaires.