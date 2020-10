Côte d’Ivoire: Sidi Touré, ministre de la Communication, sort un livre intitulé « Alassane Ouattara, aux portes de l’émergence »

Le ministre ivoirien de la Communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré, un proche collaborateur du chef de l’Etat, a sorti vendredi un livre intitulé « Alassane Ouattara, aux portes de l’émergence», à une semaine de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.Devant un parterre de personnalités, au siège du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, pouvoir), à Abidjan, M. Sidi Tiémoko Touré a présenté l’ouvrage, retraçant les actions pertinentes posées par M. Ouattara, de 2011 à 2020.

Dans ce livre de 108 pages, il relate qu’avec « bravoure et dynamisme », M. Ouattara, rompu aux arcanes du monde de la haute finance et du développement économique et social, s’est attaqué aux multiples chantiers hérités d’un pays marqué par les stigmates de crises récurrentes.

Selon M. Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, « il n’est jamais aisé de parler d’un homme de la trempe et de la dimension du président Alassane Ouattara », même s’il a déjà eu l’occasion de le faire dans un précédent ouvrage.

« Plus vous cherchez à le connaître, à le comprendre, à le cerner, plus vous avez le sentiment de n’être qu’à la périphérie de ce que vous pensiez savoir de lui. Depuis plusieurs mois, en effet, j’ai entrepris d’écrire cet ouvrage sur sa vision et ses réalisations depuis 2011 à ce jour », a-t-il dit.

M. Sidi Touré met en lumière dans ce livre son leadership et sa gouvernance qui ont mis la Côte d’Ivoire sur la voie de l’émergence. Il rend en outre un hommage à feu Amadou Gon Coulibaly, ex-Premier ministre, dont la coordination de l’action gouvernementale a abouti à ces réalisations.

Ce proche collaborateur de M. Ouattara évoque notamment ses actions en matière de gouvernance, de coopération internationale, de développement humain, de création de richesse, ainsi que ses résultats au plan économique, la promotion du genre, les actions sociales et de développement.

Arrivé à la magistrature suprême en mai 2011 suite à une décennie de crise politico-militaire, il montre que grâce à Alassane Ouattara « le pays connaît une croissance continue et se dote d’infrastructures de plus en plus modernes ».

« Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a retrouvé son prestige d’antan malgré les redoutables écueils » que le président et son équipe ont dû franchir et « tous les secteurs ont fait des bonds prodigieux (…) un guide de résilience, porteur d’espérance et de perspectives nouvelles, pour la prospérité», écrit-il.

A l’endroit du président Alassane Ouattara dont il fut son chef de Cabinet, il a manifesté son admiration et a exprimé sa profonde gratitude pour cet homme politique, un bâtisseur, soucieux du bien-être de sa population et du développement de son pays.

Cependant, admet-il, être « bien conscient qu’il demeure encore de grands champs d’études non encore défrichés sur la personne du président Alassane Ouattara et sur son œuvre », promettant qu’il s’y « attellerait, les mois et années à venir, à en explorer quelques-uns ».

Le ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, était présent à la cérémonie de présentation et de dédicace de cet ouvrage, le deuxième sur le chef de l’Etat après celui intitulé « Alassane Ouattara et les jeunes, le temps des possibles».