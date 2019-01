Côte d’Ivoire: suspension de toute campagne publicitaire des Vins «Châteaux de France»

Le gouvernement ivoirien a suspendu, mercredi, les campagnes publicitaires et spots relatifs, aux vins « Châteaux de France » au regard des conditions insalubres de production et des conditions pénibles des travailleurs, a indiqué le ministre Tiémoko Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, à l’issue d’un Conseil des ministres.Cette décision fait suite à un reportage télévisé d’une chaîne étrangère décrivant les conditions insalubres de production et de conditionnement de ces produits manufacturés à la zone industrielle de Koumassi( Sud d’Abidjan).

Ainsi le gouvernement qui a ordonné « l’arrêt de la production » des entreprises qui mettent en vente ce vin a décidé de « la suspension de toutes campagnes publicitaires et spots des entreprises incriminées ».

Par ailleurs, est également suspendue « la mise en vente auprès des grossistes, demi grossistes et détaillants jusqu’à ce que leur conformité aux normes soient prouvées ».

« Le Conseil a instruit le ministre du commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME (…) à l’effet de procéder à une opération de contrôle et d’inspection des usines de fabrication de produits alimentaires et de prendre des dispositions réglementaires pour la mise en place de plan de maitrise sanitaire au sein des industries agro-alimentaires », a conclu M.Touré.