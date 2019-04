Côte d’Ivoire : Tiémoko Gbané distingué meilleur administrateur des services financiers

Le payeur général des Institutions (PGI) au Trésor public, Tiémoko Gbané a décroché le Prix spécial panafricain de l’Inter africaine de communication et de sondage (ICS 2018-2019) du meilleur administrateur des services financiers de l’Etat de Côte d’Ivoire.Selon une note d’information du Trésor public transmise à APA, lundi, ce prix lui a été décerné vendredi dans la capitale économique ivoirienne.

« Le Payeur Général des Institutions a retenu l’attention du jury à cause de ses qualités managériales et sa gestion rigoureuse des deniers publics. Probité, rigueur, générosité et performance sont autant de valeurs dont M. Gbané a toujours su faire preuve », a témoigné, Charles Sandé, Directeur général de l’ICS.

Selon lui, M. Gbané a inculqué à ses collaborateurs les vertus du travail bien fait et la gestion transparente des deniers publics.

A en croire le jury, le lauréat est féru de travail, alliant, ajoute-on, technicité, efficacité et humanisme dans la conduite quotidienne de l’action administrative.

Le management participatif, la gestion automatisée de l’ensemble des processus, la mise sur pied d’un cadre de concertation permanent avec les Directeurs administratifs et financiers (DAF) des Institutions, une attention particulière accordée aux usagers/clients, figurent également au nombre de ses atouts.

Prenant à son tour la parole, Tiémoko Gbané a rendu un hommage à sa hiérarchie, notamment le ministre de l’Economie et des finances Adama Koné et le Directeur général du Trésor et de comptabilité publique, Jacques Konan Assahoré.

« Je voudrais également remercier M. Assahoré Konan Jacques, Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, mon actuel patron qui a su impulser, à la suite de ses prédécesseurs, un nouveau style de management au sein de notre Institution, le Trésor Public », a souligné le récipiendaire.

« Ce management, basé sur la performance nous galvanise et soyez-en sûr, c’est en nous inscrivant dans cette dynamique que nous avons pu certainement retenir l’attention du jury de ce prestigieux Prix», a conclu M. Gbané.