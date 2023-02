Côte d’Ivoire : trois candidats en lice pour diriger la Chambre des métiers

Le nouveau président de la Chambre nationale des métiers de Côte d’Ivoire (Cnmci) sera connu le 11 février 2023 à l’issue d’une Assemblée générale à Yamoussoukro.Trois candidatures sont déclarées pour la course au fauteuil de la présidence de la Chambre nationale des métiers de Côte d’Ivoire pour la mandature 2023-2028. Un comité électoral a été mis sur pied conformément aux statuts.

Le préfet hors grade, Bouakary Berte a donné les différentes déclinaisons de ce processus électoral, au cours d’un point de presse ce jeudi 02 février 2023 à la direction générale de l’administration du territoire, sise à Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

Désigné président du Comité électoral, le préfet hors grade Bouakary, a fait savoir que trois candidats sont en lice pour la course au fauteuil de président du Cnmci, sous réserve de la phase contentieuse qui ressortira la liste définitive des concurrents.

Concernant l’Assemblée générale élective qui se tiendra à Yamoussoukro, le président du comité électoral a tenu à préciser que sont autorisés à y prendre part que les présidents des comités interprofessionnels, en tant que membres électeurs du président de la Chambre des métiers.

Le processus électoral se déroule en quatre phases : l’élection des présidents des organisations professionnelles départementales (tenue le 27 décembre 2022) ; l’élection des présidents des Comités interprofessionnels départementaux ; l’élection des présidents des Chambres régionales des métiers (12 élus) puis l’élection du président de la Chambre des métiers prévue le 11 février 2023.

Les présidents des comités interprofessionnels départementaux, au nombre de 123 que compte l’organisation, éliront le président de la Chambre nationale des métiers à l’occasion de l’Assemblée générale à Yamoussoukro.

Pour M. Bouakary, il s’agit à travers la mise en place le 06 juillet 2022, du Comité électoral de renouvellement des organes du Cnmci, de doter l’institution d’instances légitimes pour la nouvelle mandature, dans le respect des dispositions légales en vigueur. Les candidatures seront dévoilées après la phase du contentieux.

La Chambre nationale de métiers de Côte d’Ivoire a réparti l’ensemble du territoire en 127 départements. L’on note 14 dans le District d’Abidjan constitués des 10 mairies d’Abidjan et quatre sous-préfectures du District (Anyama, Bingerville, Brofodoumé et Songon). L’organisation compte, en outre, 113 départements à l’intérieur du pays, dont 110 préfectures et trois sous-préfectures qui sont Bonoua, Rubino et Azaguié