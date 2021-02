Côte d’Ivoire: trois forages d’exploration pétrolière seront réalisés en 2021

Trois forages d’exploration pétrolière seront réalisés en 2021 pour accroitre la production pétrolière de la Côte d’Ivoire, annonce le ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, cité dans une note d’information récapitulative du bilan 2020 de ce département ministériel et des perspectives pour 2021.

Selon cette note transmise à APA, dimanche, la production des blocs existants sera relancée avec l’intensification des investissements et la poursuite de l’amélioration de la qualité du carburant en Côte d’Ivoire ainsi que l’accroissement du stock de sécurité national en produits pétroliers.

Dans ce cadre, le processus d’acquisition d’environ 150 000 m3 de nouvelles capacités de stockage de produits pétroliers sera finalisé. Il est également prévu la finalisation de la restructuration stratégique de la société de Gestion des stocks pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI).

La poursuite du processus de création de nouveaux quais pétroliers et le lancement d’une campagne de sensibilisation à la bonne utilisation du gaz butane, produit dangereux sous certaines conditions, figurent également sur la liste des actions à mener cette année.

Dans le domaine de l’énergie, l’objectif est de fournir, aux populations ivoiriennes, de l’énergie en quantité suffisante, de qualité et à moindre coût.

Par ailleurs, le processus d’électrification des localités sera accéléré en vue d’atteindre un taux de couverture de 100% à fin 2025.

« Cette année, au moins 200 000 familles additionnelles bénéficieront d’un compteur électrique à domicile à travers le Programme électricité pour tous », souligne la note, indiquant qu’il est aussi prévu la construction des capacités additionnelles de production d’énergie. La Côte d’Ivoire va continuer à exporter de l’énergie vers ses pays voisins.

Selon le ministre Cissé, dans l’optique de « verdir » son énergie et lutter contre le réchauffement climatique, la Côte d’Ivoire vise un mix énergétique d’au moins 42% d’énergies renouvelables à fin 2030 avec notamment 7% de solaire, 6% de biomasse, 1% d’éolien et 32% d’hydraulique.

Les travaux de construction de la première centrale solaire de la Côte d’Ivoire seront lancés cette année à Boundiali (extrême nord ivoirien), et ceux de de la première centrale solaire flottante d’Afrique, à Kossou.

S’agissant des réalisations de 2020 dans le domaine de la formation, il y a eu la création de l’Ecole supérieure du pétrole et de l’énergie avec des doubles diplômes de l’Ecole polytechnique de Paris et de l’Institut français du pétrole.

Dans le domaine de l’Entrepreneuriat, ce ministère a institué le prix de l’innovation dans l’Energie et les hydrocarbures, avec à la clé, une récompense de 10 millions FCFA et un accompagnement.

Au chapitre des hydrocarbures, un programme a été initié pour doubler la capacité de stockage national en butane. Le ministère a également œuvré pour l’arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur pétrolier tel que Qatar Petroleum.

Concernant l’énergie, de 2019 à 2020, en moyenne 900 localités par an ont été électrifiées contre 300 par an sur la période 2012-2018, soit environ 3 fois plus de localités électrifiées. De même, 1,4 million de familles à revenu modeste ont bénéficié de la baisse de 20% du tarif social d’électricité, quand plus de 440 000 familles connaissaient la joie d‘avoir leur propre compteur à domicile à travers le Programme électricité pour tous (PEPT).

Au début de la pandémie de la Covid-19, les factures d’électricité de plus d’un million de ménages défavorisés ont été prises en charge et des facilités de paiement des factures ont été offertes aux autres abonnés.

Le démarrage du projet de construction, à Aboisso, de la plus grande centrale biomasse d’Afrique de l’Ouest, à base de palmier à huile (46 MW) et la sensibilisation de près de 7,5 millions de personnes aux bonnes pratiques de consommation d’énergie ainsi que l’adoption d’une stratégie de développement des énergies renouvelables, apparaissent dans le bilan de 2020.