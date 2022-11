Côte d’Ivoire : une croissance attendue à près de 7% en 2022

L’inflation du pays affiche un taux d’un peu plus de 6% contre 8,5% en moyenne dans l’espace Uemoa, ce qui montre une résilience de l’économie ivoirienne.A l’occasion d’un grand oral, lundi à la Primature, le Premier ministre Patrick Achi a assuré que le gouvernement s’attèle à préserver le pouvoir d’achat des populations et contenir l’inflation à un peu plus de 6% contre 8,5% en moyenne dans la zone de l’Uemoa.

L’inflation, dans certains pays, a atteint « des pics au-delà de 30% », a-t-il fait observer en comparaison à celle en Côte d’Ivoire, indiquant que l’Etat veut « maintenir une croissance forte en 2022 pour la Côte d’Ivoire, attendue à 6,8% ».

« Dans un climat mondial extrêmement exigeant, nous demeurons clairement optimistes pour notre pays en 2023 », a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement travaille au renforcement du partenariat État – secteur privé. Le gouvernement veut faire du secteur privé le moteur de sa croissance.

Avec le Programme PEPITE, récemment lancé et destiné aux entreprises à fort potentiel d’exportation dans les chaines de valeur stratégiques ou celles avec un fort impact domestique, la Côte d’Ivoire accélérer la transformation structurelle de son économie et créer des champions nationaux.

Dans cette optique, le gouvernement envisage de lancer officiellement « avant fin 2022 » le Guichet unique de développement des PME, le GUDE, future porte d’entrée unique des entreprises, qui facilitera leur accès à des financements.

La croissance économique de la Côte d’Ivoire, établie à 7,2% en 2019 après avoir atteint 7,4% en 2018, a chuté à 2% en 2020 à la suite de la crise sanitaire de Covid-19 qui a fortement impacté le budget de l’Etat. En 2021, le pays a réussi à dégager un taux de croissance d’environ 7%.