Côte d’Ivoire : une forte pluie fait cinq morts à Abidjan (Préfet)

Cinq personnes dont trois membres d’une famille ont trouvé la mort, vendredi dans le district d’Abidjan, dans une forte pluie qui s’est abattue sur la capitale économique ivoirienne et sa banlieue, a appris APA d’une source officielle.Dans une note d’information, le Préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi Irié a rapporté qu’il s’agit d’une mère de 30 ans, de son époux de 45 ans et de leur enfant de trois ans qui sont tués par la foudre à Audouin Santé (zone de la baie dite des milliardaires). Les deux autres décès (une dame de 19 ans et son bébé de deux ans) sont enregistrés dans le quartier Bocabo à Abobo (nord d’Abidjan) après l’effondrement de leur maison.

Selon M. Toh Bi, les trois corps des membres de la même famille « horriblement calcinés » par la foudre ont été retrouvés dans les décombres de la maison. « Une dame qui a accouru sur les lieux du sinistre a eu la jambe fracturée et une profonde entaille au niveau du genou, dans les conditions qui restent encore à élucider », a ajouté le Préfet d’Abidjan.

Quant aux deux autres décès enregistrés à Abobo, il a précisé que c’est le mur d’une maison située dans un bas-fond qui s’est écroulé sur une dame et son bébé morts sur le coup.

Poursuivant, le Préfet Vincent Toh Bi Irié a fait savoir qu’en plus de ces décès, à Abidjan, des rues ont été inondées dans les Communes de Marcory, Cocody, Adjamé et Abobo. « Dans le village d’Abadjin Kouté, juste après kilomètres 17, a-t-il indiqué, plusieurs quartiers ont été inondés et des murs fissurés. La météo a annoncé de fortes pluies avec orages en Côte d’Ivoire du 11 au 13 octobre 2019 ».

En 2018, les fortes pluies qui s’étaient abattues sur la Côte d’Ivoire avaient fait de nombreux morts et d’importants dégâts matériels à Abidjan et à l’intérieur du pays. Les 18 et 19 juin 2018, ces pluies diluviennes avaient causé la mort de 20 personnes dont 18 à Abidjan.