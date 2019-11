Côte d’Ivoire : une société de production de peinture s’engage à promouvoir les ODD

La Société industrielle de produits plastiques et chimiques ( SIPPEC), une unité industrielle de production de peinture et autres produits chimiques connexes sise à la zone industrielle de Yopougon ( Ouest d’Abidjan) qui se veut une entreprise citoyenne, dit s’engager à promouvoir les objectifs de développement de durable (ODD) dans son activité, a annoncé mardi à Abidjan, Abdoulaye Diop, le responsable des relations publiques de cette entreprise.« La SIPPEC se veut une société citoyenne. Nous œuvrons à la satisfaction des populations et sommes engagés dans les objectifs de développement durables ( ODD)», a dit M. Diop à la presse.

Il s’exprimait dans une conférence de presse de présentation de son entreprise en prélude à l’inauguration officielle de cette unité industrielle prévue le 21 novembre prochain en présence du chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres du gouvernement.

A cette occasion, les responsables de cette entreprise présenteront aux autorités ivoiriennes leur nouveau site de production bâti «selon les normes de sécurité, de qualité et de respect de l’environnement ».

« Nous sommes la première entreprise qui produit la peinture en Côte d’Ivoire. Nous nous engageons dans une démarche de responsabilité sociétale», a poursuivi M. Diop soulignant que son entreprise emploie quelque 600 personnes et a plusieurs projets créateurs d’emplois.

Pour sa part, M. Christian Ano, a fait savoir qu’une académie de formation dédiée à la peinture est ouverte au sein de cette société depuis 2018, date à laquelle elle a débuté ses activités.

Grâce à cette académie, a indiqué M. Ano, plus de 3000 peintres amateurs ont été formés. La cérémonie d’inauguration de cette unité industrielle se tiendra autour du thème, «les objectifs de développement durable, quels engagements de la SIPPEC à l’horizon 2030».