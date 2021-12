Coupe arabe des nations : L’Algérie se qualifie pour les demi-finales

L’équipe algérienne de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe des nations après avoir battu son homologue marocaine, tenante du titre, aux tirs au but (5-3) (2-2 en temps réglementaire et prolongations), samedi à Doha.Devant un public nombreux, les deux équipes n’ont pas présenté un grand jeu durant la première période. Le jeu était plutôt concentré en milieu de terrain avec des occasions timides de part et d’autre.

De retour des vestiaires, l’équipe algérienne s’est montrée très motivée et dynamique en créant une multitude d’occasions de scorer. Suite à une faute du défenseur marocain Mohamed Chibi sur le virevoltant algérien Youssef Blaili, l’arbitre siffle un penalty au profit des Fennecs après avoir consulté la VAR. C’est Yassine Ibrahimi qui s’est chargé avec succès de l’exécuter (62è). Deux minutes plus tard, le défenseur marocain Mohamed Nahiri inscrit le but d’égalisation suite à une reprise de tête d’un coup franc magistralement tiré par Abdelilah Hafidi.

Le temps réglementaire s’achève sur le nul positif (1-1) et les équipes ont dû jouer les prolongations. Même scénario. Youssef Blaili marque un but historique à la 102è minute du jeu sur une frappe surpuissante de plus de 40 mètres qui se loge dans la lucarne, ne laissant absolument aucune chance au gardien marocain Anass Zniti.

Durant la 2ème manche de prolongation, le défenseur marocain égalise le score à la 111ème minute sur un coup de tête splendide. Les deux équipes se sont dirigées vers la séance fatidique des tirs au but qui a tourné en faveur des Algériens sur le score de 5 à 3.

Les Fennecs affronteront en demi-finale le Qatar, pays hôte de cette compétition arabe, alors que l’Egypte croisera le fer contre la Tunisie dans l’autre demi-finale.