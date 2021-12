Coupe arabe des nations: Le Maroc, affiche la meilleure défense et la meilleure attaque

La sélection marocaine de football dispose de la meilleure attaque en Coupe arabe des nations avec neuf buts, suivie de l’Egypte et de l’Algérie, avec 7 buts chacune. La défense marocaine est la meilleure du tournoi avec aucun but encaissé.Le Maroc a terminé en tête du groupe C avec 9 points, grâce à sa victoire face aux équipes nationales de la Palestine (4-0), de la Jordanie (4-0) et de l’Arabie saoudite (1-0). Les Lions de l’Atlas ont ainsi réalisé le carton plein lors de la phase de groupes.

En quart de finale, prévu samedi prochain, les Marocains affronteront l’Algérie, deuxième du groupe D, alors que l’Egypte retrouvera la Jordanie.