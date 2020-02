Coupe CAF/6è journée: FC Enyimba s’impose face au FC San-Pedro (5-2)

L’équipe nigériane de football FC Enyimba s’est imposée dimanche face au club ivoirien FC San-Pedro (5-2), se qualifiant pour les quarts de finale de de la Coupe de confédération, lors du match disputé au stade Félix Houphouët-Boigny d‘Abidjan le compte de la 6è et dernière journée de la compétition.Dès la 1ère minute, FC Enyimba ouvre le score sur un tir de l’avant-centre A. Bashir qui lobe le portier de l’équipe de FC San-Pedro qui a montré de la fébrilité à l’entame du jeu. Malgré les velléités du club ivoirien, il encaisse à la 3è minute un second but transformé par Victor Mboama.

Un peu plus de deux minutes plus tard, Shérif Olatundé réduit le score à la 5e minute pour le compte de FC San-Pedro. Mais une vingtaine de minute après Augustine Oladapo, au terme de plusieurs passes de ses co-équipiers, loge le cuir dans le filet au bénéfice de FC Enyimba qui mène (3-2).

A la 43è minute FC San-Pedro inscrit son second but par Roland Zan Bi. Après ce score, l’équipe ivoirienne, va au retour des vestiaires prendre de l’eau de toute part enregistrant deux buts du camp adverse, Fc Enyimba : un doublé de Victor à la 74è minute et un but de Dimgba à la 84è minute.

FC San Pedro n’avait pas de pression pour ce match. Elle jouait pour l’honneur et envisageait de « terminer en beauté » selon son coach Jani Tarek. De son côté FC Enyimba recherchait une victoire ou un nul pour se qualifier, mais ils ont eu raison de l’équipe ivoirienne.

Le club ivoirien de San Pedro devra après cette défaite se concentrer, au plan local, sur la ligue 1 où il occupe le 7è rang au classement avec deux matchs en retard. Son entraîneur remercié puis rappelé, garde toujours la pression et devrait davantage assurer pour donner un meilleur moral au club.