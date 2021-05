Coupe de la CAF: Le Raja ramène un nul précieux de Johannesburg face à Orlando Pirates (1-1)

Le club marocain du Raja de Casablanca a arraché le nul (1-1) face à l’équipe sud-africaine d’Orlando Pirates, dimanche à Johannesburg, en quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).Dès l’entame du match, les Verts rajaouis ont subi la pression de l’équipe adverse durant les dix premières minutes, avant de remettre les pendules à l’heure et contre-attaquer.

Il a fallu attendre la 38è minutes de jeu pour voir prendre l’avantage grâce à une réalisation de V. Pule qui a profité d’une erreur du milieu-défensif Abdeljalil Jbira et d’un mauvais alignement de la défense des Verts pour fusiller le goal.

En réaction, l’équipe du Raja s’est montrée plus dangereuse et a développé un jeu encore plus offensif pour égaliser, mais Ben Malango Ngita a raté un but tout fait à la 43è après un tir qui a frôlé la transversale.

Après avoir écoulé deux minutes de temps additionnel, l’arbitre kenyan G. Cheruiyot envoyait les deux équipes aux vestiaires sur un score de (1-0).

De retour des vestiaires, les Rajaouis ont réussi à créer plusieurs occasions, mais l’arbitre kenyan leur a refusé un penalty à la 48è pourtant bien mérité.

Toujours entreprenants, le Raja a réussi à égaliser à la 60è minutes par Ben Malango Ngita qui a profité d’une erreur de la défense des Sud-africains.

« Les joueurs ont livré une très belle prestation contre le club sud-africain, mais il faut garder les pieds sur terre et bien se préparer pour le match retour », a déclaré le coach du Raja de Casablanca, Lassad Chabbi lors d’une conférence de presse à l’issue du match.

Il a souligné également que face à une équipe connue pour ses qualités techniques et sa force physique, il fallait rester discipliné et réactif, précisant que sur le plan tactique, ses protégés ont réussi à garder le dessus.

Pour sa part, le coach de l’équipe sud-africaine, Josef Zinnbauer, n’a pas caché sa déception face à ce résultat qui donne l’avantage aux Aigles verts, notant que le but d’égalisation a pris ses joueurs par surprise.

« Nous avons créé plusieurs occasions pour marquer un autre but mais la touche finale nous a fait défaut », a-t-il dit, notant que ses joueurs doivent faire de leur mieux pour gagner le prochain match.

Avec ce résultat positif bien mérité, les Rajaouis ont ainsi conforté leur chance de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football.