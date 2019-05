Coupe nationale: l’Asec Mimosas et le Racing Club d’Abidjan en 1/2 finale

En matches en retard des 1/4 de finale de la coupe nationale de football, l’Asec Mimosas et le Racing Club d’Abidjan ont éliminé, jeudi au stade Robert Champroux, respectivement, le Séwé de San Pedro (3-1) et le Stade d’Abidjan (1-0), validant leur ticket pour les 1/2 finales.L’Asec Mimosas emmené par sa légion burkinabé, n’a pas trop forcé son talent pour venir à bout des Portuaires qui évoluent en Ligue 2.

Un doublé de l’international burkinabé Touré Ahmed (19è et 61è) et un but de son compatriote Tapsoba Abdoul Fessal (80è) ont puni l’équipe de San-Pedro qui a sauvé l’honneur par son capitaine Traoré James Junior, auteur de l’unique but de son équipe (50è). L’Asec retrouve l’Afad en 1/2 finale.

En première opposition, le Racing Club d’Abidjan a sorti le Stade d’Abidjan sur le score de 1-0 et affrontera FC San-Pedro en demi-finale.