Cour de justice de la CEDEAO : suite du procès sur le 3e mandat d’Alpha Condé

Communiqué-La coordination nationale du FNDC informe l’opinion nationale et internationale ainsi que tous les militants pro-démocratie et des Droits de l’Homme que le procès intenté par le FNDC contre l’État Guinéen sur le changement de constitution par Alpha Condé, dans le seul but de briguer un troisième mandat a connu sa seconde audience ce mercredi.

Après la phase des plaidoiries de Maître Alpha Yaya Dramé et constatation par la cour de l’absence de l’avocat de l’état Guinéen, la cour décide de mettre en délibéré l’affaire pour le mercredi 17 novembre 2021 à 10 heures d’Abuja pour décision finale.

La coordination du FNDC espère que le droit sera dit au bénéfice de la démocratie et de l’État de droit en Guinée et dans toute la sous-région.

La coordination nationale.