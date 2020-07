Covid-19: 44 nouveaux cas signalés en guinée ce 9 juillet

Le décompte des cas d’infections au Covid-19 se poursuit et la propagation des contaminations préoccupe la majorité des guinéens conscients du danger de la pandémie.

Au moment ou l’OMS s’inquiète du rebond des infections dans le monde, en Guinée, les tests effectués sur un groupe de personnes, ont permis de détecter 44 nouveaux cas positifs au Covid-19 ; ce qui donne un total d’infectés de 5.741 cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars 2020 en Guinée.

Les données des 6 et 7 juillet, mises à jour mercredi, 8 juillet, font état d’un nouveau cas de décès/jour ; soit un cumul de 35 décès hospitaliers. En revanche, les mêmes statistiques réactualisées de l’ANSS, mercredi 8 juillet, parlent de 25 nouveaux guéris, ce qui fait un total de 4.602 sortis guéris des centres de traitement. Avec ces nouvelles données de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, la guinée a un taux de rétablissement ou de guérison de 80.16% contre un taux de létalité de 0.6%.

Et dans le classement mondial des pays touchés par la pandémie du Covid-19, la Guinée occupe désormais la 88e place, juste derrière Costa Rica, 87e rang avec 5.836 cas positifs, 1.929 guéris et 24 décès pour un taux de guérison de 33.05%.

Par contre notre pays, la Guinée, devance la Guyane Française, 89e position pour 5.459 cas de Covid-19, 2.349 guéris et 22 morts pour un taux de rétablissement de 43.03%. Enfin, la Sierra Leone voisine compte 1.584 cas positifs pour 63 décès et 1.122 guéris, soit un taux de guérison de 70.83% contre un taux de 66.57% au voisin du Sénégal qui compte 7.657 cas positifs de Covid-19 pour 141 décès et 5.097 guéris. Toutes ces réalités interpellent les guinéens qui ont volontairement foulé au pied, toutes les mesures barrières.