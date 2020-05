Covid-19: 7 cas positifs dont un décès enregistrés à Kindia

La préfecture de Kindia, située à 135 km de Conakry, a enregistré sept (7) cas positifs au COVID-19, dont six (6) cas hospitalisés et un (1) décès. L’annonce a été faite lundi 18 mai par le Directeur Préfectoral de la santé (DPS) de Kindia, Mory Togba.

« Kindia a enregistré son premier cas de coronavirus il y a quelques jours ; il s’agissait d’un religieux qui est décédé. Après un test sur sa dépouille, le résultat qui a été communiqué par le CREMS a révélé qu’il était positif au covid-19.

Ainsi, nous avons mené une opération d’identification des contacts. Et des tests ont été effectués sur les contacts et au niveau du personnel sanitaire, membre du CREMS. A la suite de ces tests, six personnes ont été déclarées positives au coronavirus dont un membre du CREMS. Ce qui porte à sept (7) le nombre total de cas confirmés de coronavirus dans la préfecture de Kindia dont six (6) cas hospitalisés et un (1) un décès », a indiqué le DPS de Kindia.

Il a ajouté que les investigations sont en cours dans les différentes familles des personnes déclarées positives afin d’identifier d’éventuels cas suspects. Il faut rappeler que parmi les cas positifs confirmés, il y a des religieux, membres des mosquées et un responsable de la ligue islamique préfectorale.