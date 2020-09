Covid-19: Allègement des mesures barrières

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, ce mardi 22 septembre, le gouvernement a annoncé l’allègement de mesures barrières sanitaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cet allègement concerne les secteurs des Transports, du Tourisme, des Sports et de la Culture.

Une démarche motivée, par la revue de la situation épidémiologique dont les résultats ont été jugés encourageants.

Ainsi, les mesures barrières ont été allégées comme suit:

Dans le secteur du transport, le prix du transport par personne revient à l’ancien tarif qui était en vigueur avant l’apparition de la pandémie en Guinée au mois de mars dernier, port obligatoire des masques par tous les passagers.

Dans les restaurants, bars et motels, port obligatoire du masque pour le personnel de service et respect de distanciation physique.

Pour la reprise des activités culturelles, port obligatoire du masque par tous les spectateurs et les organisateurs, lavage systématique des mains à la rentrée et respect de la distanciation sociale par les spectateurs et les organisateurs.

Les mêmes dispositions sanitaires ont été également annoncées pour la reprise des activités sportives.

Enfin, le communiqué engage les ministères en charge de la Santé, de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, de la Sécurité et de la Protection civile, des Transports, de l’Hôtellerie et du Tourisme, de la Jeunesse, de la Culture et des Sports ainsi que les organisations patronales et syndicales et autres associations affiliées, chacun en ce qui le concerne, à veiller à l’application rigoureuse des présentes directives à compter de ce mardi 22 septembre.

Le communiqué précise que le couvre-feu reste maintenu de 00 heure à 4 heures du matin dans la zone de grand Conakry (Conakry, Coyah et Dubreka).