Covid-19 en Guinée: 173 nouveaux cas pour un total de 4 841 cas positifs ce 19 juin

Malgré les mesures officielles de protection dont la prorogation pour 30 jours, de l’Etat d’urgence sanitaire dans le Grand Conakry (Conakry, Coyah et Dubreka), les infections au covid-19 se multiplient et se propagent. Selon les résultats des tests effectués mercredi, 17 juin et mis à jour jeudi, 18 juin, 173 nouveaux cas positifs ont été détectés, ce donne un cumul des infectés de 4.841 cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars 2020.

D’autre part, avec 0 mort/jour, la Guinée compte un total de 26 décès hospitaliers. Les statistiques de l’ANSS, réactualisées jeudi, 18 juin, font état de 103 nouveaux guéris, ce qui porte le total à 3.467 cas de sortis guéris.

Cependant, en plus du cas des 1.348 actifs, le taux de rétablissement ou de guérison est de 71.6% contre un taux de létalité de 0.5%. Et dans le classement mondial des pays touchés par la pandémie, la Guinée garde la 77e place, derrière le Tadjikistan(76e) avec 5.279 cas positifs de Covid-19 et devant Haïti (78e) avec 4.688 cas.

A l’interne, un 4e cas positif au coronavirus est détecté dans la ville de Mamou, ville carrefour ou plus de 42 contacts identifiés sont en observation. En plus de 4 nouveaux cas positifs de Fria, actuellement sous traitement, la Compagnie Rio Tinto décide d’investir 500.000 dollars dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 en Guinée.

Par ailleurs, avec notre confrère Guinée7.com, des jeunes étudiants réunis au sein du collectif des Jeunes Nationalistes de Guinée ont fait don jeudi, 18 juin de Kits sanitaires pour le lavage des mains, des bavettes, du savon diama et de l’eau de javel aux citoyens du quartier Simbaya-Ecole commune de Matoto. Pour autant la Guinée pourrait atteindre et dépasser les 5.000 cas positifs dans les prochaines heures.

L’incivisme, l’ignorance et l’indiscipline sont devenus des sports favoris des guinéens