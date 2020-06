Covid-19 en Guinée: 42 nouveaux cas positifs enregistrés

Selon les résultats des tests effectués le 1er juin, mis à jour mardi, 2 juin 2020, 42 personnes ont été contrôlées positives au Covid-19.

Ces 42 nouveaux cas positifs portent le cumul de 3.886 cas confirmés de coronavirus. Les mêmes données de l’ANSS font état également de 132 nouveaux cas de guérisons ; ce qui donne un total de 2.267 sortis guéris depuis le 12 mars 2020.

Et si la létalité est estimée à 0.6%, les statistiques mises à jour le 2 juin, parlent de 1.596 actifs parmi les cas et d’un taux de rétablissement de 58.3% à la date du 2 juin 2020. Avec 0 décès/jour, il y a un cumul de 23 décès hospitaliers depuis le 12 mars en Guinée. Ces 42 nouvelles contaminations coïncident avec la découverte d’un 2e cas positif au Covid-19 à Labé.

Il s’agit d’une femme qui a voyagé à bord d’un taxi transportant plusieurs passagers sur l’axe Conakry-Labé. La femme testée positive, est sous traitement au centre de Kindia. Ses contacts sont dans la nature à Labé ou plus de 400 personnes, venant de Conakry, ont été accueillies dans la capitale de la Moyenne Guinée. Et personne ne connait le statut de ces voyageurs.

Par ailleurs, depuis la levée du couvre-feu dans les régions, les habitants des préfectures, ignorent les gestes barrières en refusant le port des masques de protection, le lavage des mains et surtout le respect de la distanciation sociale ou physique. Et en raison des comportements inciviques et cyniques, les cas positifs au Covid-19, augmentent chaque jour en Guinée ; un pays qui pourrait atteindre et dépasser même la barre des 4.000 cas d’infections dans les prochains jours.