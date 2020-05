Covid-19 en Guinée : 71 nouveaux cas positifs pour un total de 1927 cas de coronavirus

Sur 429 personnes testées le 6 mai, 71 se sont révélées positives au coronavirus.

Les statistiques de l’ANSS réactualisées jeudi,7 mai font état également de 32 cas guéris le même jour. Ces 71 cas supplémentaires de Covid-19 portent à 1.927, le nombre total de cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars en Guinée. Les mêmes données font état de 629 cas sortis guéris contre 11 décès depuis la déclaration du 1er cas le 12 mars 2020.

Cependant, le Covid-19 se signale dans certaines régions comme Kindia, capitale de la Basse-Guinée (Un fonctionnaire testé positif) et Coyah (47 cas signalés pour 5 guéris). Et pour freiner la propagation du Covid-19, des barrages ont été installés au niveau des points de passage à Coyah et à Dubreka. Mais le virus est déjà dans les préfectures comme la ville d’alumine, Fria ou 6 cas positifs au coronavirus a été détectés.