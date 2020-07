Covid-19 en Guinée: La Banque Mondiale accorde 1 million de dollars à l’ANSS

Le secrétaire général du ministère de la Santé Dr Sékou Condé a présidé jeudi 09 juillet 2020 à Conakry, la remise d’un don de matériels, d’intrants et d’engins roulants à l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS) dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus.

Ces matériels, intrants et engins roulants sont acquis sur financement de la Banque Mondiale, a constaté l’AGP.

Une première remise d’intrants et matériels a représenté un cout de 2.038.407.500 GNF soit 203, 840 USD. L’OMS, avec l’accord de l’ANSS, de la Banque Mondiale et du Projet REDISSE du Ministère de la Santé, a mis à la disposition de l’agence, un deuxième lot composé des équipements, intrants de laboratoires et 21.024 tests de dépistage COVID-19, des équipements et intrants de réanimation pour les cas graves de Coronavirus, 10 véhicules et 10 motos.

Montant total de ce geste, 1.084. 274,73 USD.

Pour le secrétaire général du Ministère de la Santé, cette assistance des partenaires, va permettre de faire la jonction entre les différents piliers du plan, favoriser les déplacements des équipes de supervision, le transport des malades et des produits pharmaceutiques.

Quant au chargé du Programme de Santé du groupe de la Banque Mondiale en Guinée, Ibrahima Magazi, il a indiqué « Face à l’urgence et à la gravité de la situation, le Groupe de la Banque Mondiale à la demande du gouvernement guinéen, a mis en place sur les fonds du projet REDISSE, 12 millions USD comme contribution au plan national de riposte contre le COVID-19 ».

« Dans la mise en œuvre de ce plan, le Ministère de la Santé à travers l’ANSS, a signé 100 conventions d’un montant de 4. 886.000 USD avec l’OMS et l’UNICEF ; une manière de faciliter la prise en charge des malades du coronavirus et l’acquisition de moyens substantiels », a conclu Pr. Alfred George Kizerbo.