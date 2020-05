Covid-19: la Côte d’Ivoire enregistre un taux de guérison de 45%, supérieur à la moyenne africaine

La Côte d’Ivoire qui enregistre à ce jour 1464 cas confirmés de maladie à Covid-19 avec une prévalence variant entre 10% et 20%, a un taux de guérison de 45% de cette maladie, supérieur à la moyenne africaine qui est aux alentours de 30,5%, a appris APA mercredi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.«Cette pandémie enregistre à ce jour en Côte d’Ivoire un taux de mortalité qui est de 1,18% et le taux de guérison à 45% au-dessus de la moyenne africaine qui est aux alentours de 30,5%», a fait savoir Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Selon M. Touré qui évaluait la mise en œuvre du Plan de national de riposte de la Côte d’Ivoire contre le Covid-19, la capacité de dépistage de cette pandémie a augmenté avec en moyenne 300 tests par jour avec une prévalence de la maladie variant de 10% à 20%.

Poursuivant, M. Touré qui est également le ministre de la Communication et des médias, a précisé que la stratégie de la Côte d’Ivoire contre cette pandémie s’articule autour de quatre axes. Notamment la prévention, le dépistage, la prise en charge des malades et l’identification et l’isolement des personnes infectées.

« L’État continue de faire les investissements nécessaires pour prendre en charge les malades», a assuré M. Touré ajoutant « qu’il y a des progrès, mais il fait rester vigilant ». La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour 1464 cas de maladie à Covid-19 dont 701 guéris et 18 décès.