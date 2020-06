Covid-19: La Guinée a enregistré 73 nouveaux cas positifs 23 guérisons le 1er juin

La Guinée a enregistré de nouveaux cas confirmés de coronavirus. Même si le nombre total de morts est limité à 23 décès hospitaliers le 1er juin 2020, les données du 31 mai de l’ANSS et mises à jour à la même date, font état de 73 nouveaux cas positifs au covid-19.

Et ces 73 nouveaux cas infectés portent le nombre total à 3.844 cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars 2020 en Guinée. Selon les mêmes statistiques du 31 mai, réactualisées le 1er juin, 23 nouveaux patients ont été guéris, ce qui donne un cumul de 2.135 sortis guéris depuis l’apparition du 1er cas de covid-19, le 12 mars en Guinée.

Outre le cas de 1.686 actifs, l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS) parle d’un taux de rétablissement de 55,5%. Avec les statistiques de l’ANSS du 31 mai, la Guinée occupe le 74e rang des pays touchés par le covid-19, derrière la Hongrie (3.892 cas) et devant le Sénégal (3.739 cas infectés).

La Guinée évolue vers les 4.000 cas de covid-19. Les habitants de plusieurs préfectures dont Fria, Dubreka, Kindia, Lola, Nzérékoré, Kankan et surtout Coyah, refusent de porter les masques de protection, de se laver les mains et de respecter la distanciation sociale et physique.

Mêmes le nombre de passagers exigé des véhicules et motos de transports publics, n’est pas respecté par les conducteurs. Bref l’Etat d’urgence sanitaire est ignoré ou violé par les guinéens.