Covid-19: La Guinée a enregistré 74 nouveaux cas positifs le 13 mai

Au total 237 personnes ont été soumises aux tests de laboratoire mardi, 12 mai 2020 et 74 parmi elles, se sont révélées positives au Covid-19. Et ces 74 nouveaux cas positifs portent à 2.372, le nombre total de cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars en Guinée.

Mieux les données de l’ANSS réactualisées à la date du 13 mai 2020 font état de 3 nouveaux décès mercredi, 13 mai, ce qui donne un cumul de 14 décès hospitaliers. Par ailleurs, l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS) fait état de 40 guéris du jour, ce qui donne un total de 856 sortis guéris depuis le 12 mars 2020.

Parallèlement au décompte des cas-Covid-19, l’expansion du coronavirus a été renforcée par un manque d’autorité de l’Etat, face au règne des anti-barrières sanitaires et opposants aux directives de l’Etat d’urgence sanitaire. Outre les violences contre le barrage de contrôle de Friguiadi qui ont fait 6 morts, des dizaines de blessés et des dégâts matériels à Coyah, des groupes de jeunes soudoyés ,ont cassé mercredi, 13 mai, les portes des Mosquées de Dubreka pour exiger la réouverture de toutes les Mosquées et les prières collectives pourtant interdites pour cause de Covid-19. Les mêmes jeunes manifestants, soutenus par des motards, ont érigé les barricades pour s’en prendre violemment aux porteurs de masques de protection et de bavettes sur la nationale no 3.

Il s’agit d’une violation flagrante de la loi, des mesures édictées dans l’Etat d’urgence sanitaire et de l’autorité de l’Etat. Même scenario à Kamsar ou des jeunes conditionnés et manipulés, ont ouvert de force les Mosquées, tout en déclarant qu’il n y a pas de coronavirus en Guinée. Et ces mauvais comportements ont été salués par les responsables de l’opposition. La Guinée, est le seul pays au monde ou le coronavirus a un camp et un Parti Politique.