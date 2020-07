Covid-19: La Guinée enregistre 46 nouveaux cas et 46 guéris

Les données sur l’évolution de la Covid-19 se sont stabilisées entre le 1er et le 2 juillet 2020.

Sur 404 candidats testés le 1er juillet, 46 se sont révélés positifs au coronavirus, ce qui donne un cumul de 5.450 cas confirmés de Covid-19 depuis le 12 mars 2020 en Guinée. Pas de nouveau décès/jour, le compteur est bloqué à un total de 33 décès hospitaliers.

En revanche, plus rassurantes et prometteuses, sont des statistiques de l’ANSS faisant état de 46 nouveaux guéris parmi les patients ; ce qui porte le total à 4.392 sortis guéris des centres de traitement. Le taux de rétablissement ou de guérison est toujours en hausse et le taux de létalité, l’un des plus faibles sur le continent.

L’ANSS conseille le respect des mesures barrières dont le lavage régulier des mains, le port des bavettes de protection et la distanciation physique ou sociale.