Covid-19 : la Zambie prend de nouvelles mesures

Les écoles zambiennes sont fermées suite à la hausse des cas de Covid-19.Ce pays d’Afrique australe a aussi renforcé les conditions d’exploitation des établissements touristiques et des rassemblements sociaux pour contenir la propagation du Covid-19.

« Au cours des deux prochaines semaines, des inspections seront menées par les ministères de la Santé et de la Gestion et de l’atténuation des catastrophes afin d’éclairer la prise de décision », a déclaré le secrétaire du Cabinet présidentiel, Simon Miti, aux journalistes.

Selon lui, la décision de fermer les écoles a été prise pour protéger la vie des enseignants et des élèves au moment où les cas de Covid-19 ont augmenté de manière exponentielle ces dernières semaines.

Le pays a enregistré 3026 nouveaux cas et 48 décès au cours des dernières 24 heures, selon les informations du ministère de la Santé.

Ces nouveaux cas portent le nombre cumulé d’infections au Covid-19 à 118.850 et 1492 décès.

Le Dr Miti a en outre demandé aux établissements d’enseignement supérieur de proposer des sessions en ligne pour le mois à venir, sous réserve de révision.

Il a indiqué que les églises et les mosquées seraient désormais autorisées à deux services d’une durée d’une heure chacune par semaine, tandis que les bars, les boîtes de nuit et les casinos ne fonctionneraient que de 18 heures (16 heures GMT) à 22 heures entre le vendredi et le dimanche.

Le nombre de personnes autorisées à assister à des funérailles, des mariages et d’autres cérémonies familiales est désormais limité à un maximum de 50, et certains de ces rassemblements doivent être approuvés par les autorités.