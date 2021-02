Covid-19 : le gouvernement Américain fait don d’équipements de protection au Ministère guinéen de la Santé

L’Ambassade des Etats-Unis à Conakry, à travers son Bureau de coopération en Défense, a fait un don, le 10 février d’équipements médicaux de protection individuelle (EPI) d’une valeur de 75 000 dollars au Ministère guinéen de la Santé afin de soutenir ses efforts dans la lutte contre le COVID-19 tout en assurant le maintien de services de soins de santé de routine de qualité.

Ce don d’EPI médical, qui comprend des combinaisons de protection jetables, des tabliers imperméables jetables, des gants en caoutchouc de qualité médicale jetables et des masques faciaux N-95 et autres masques jetables, s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Ministère américain de la Défense au gouvernement guinéen pour lutter contre les maladies infectieuses par le biais de programmes tels que le programme de prévention du VIH/Sida de la Défense (DHAPP) et le laboratoire de diagnostic mobile de l’Agence de réduction des menaces de la défense.

Au cours de son allocution, le Chargé d’Affaires par intérim Steven Koutsis a réitéré l’engagement du gouvernement américain à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et le peuple guinéens dans leur lutte contre le COVID-19.

Le Chargé d’Affaires a déclaré : « Je voudrais exprimer mon espoir le plus sincère en ce qui concerne la poursuite du partenariat entre les Etats-Unis d’Amérique et la République de Guinée dans le domaine de la Santé, et aussi rappeler que nous devons continuer à être vigilants, respecter les mesures barrières et protéger les agents de Santé en les outillant du matériel nécessaire afin de continuer les services et rompre la transmission communautaire ».

La cérémonie de remise du don a eu lieu en présence du Chargé d’Affaires par intérim de l’Ambassade des Etats-Unis Steven Koutsis et du Brigadier Général Rémy Lamah du Ministre de la Santé guinéen.

D’autres représentants du gouvernement américain étaient également présents à l’événement, notamment le haut fonctionnaire de la Défense/Attaché de Défense, Lieutenant-Colonel Edwin Brinkley et la Conseillère Culturelle et de Presse Gaïna Dávila. Le Ministre de la Santé, le Général de Brigade Rémy Lamah, a reçu le don au nom du gouvernement guinéen.

Par la Section des Affaires publiques de l’Ambassade des Etats-Unis