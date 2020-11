Covid-19 : Le Maroc pourrait recevoir à partir de décembre le premier lot de vaccins chinois (média)

Le Maroc pourrait recevoir le premier lot de vaccins chinois à partir du mois de décembre prochain, croit savoir lundi le site électronique marocain +Hespress+ , citant des sources informées.D’après ces mêmes sources, le Maroc programmera 10 vols tout au long du mois prochain, soit deux vols par semaine, pour assurer les quantités nécessaires qui permettront aux citoyens de bénéficier de la vaccination, selon un programme précis et spécifique.

Les mêmes sources ont confirmé que le Maroc va obtenir 10 millions de doses de la Chine via 10 vols, soit un million de doses par voyage, ajoutant que la vaccination concernera dans un premier temps le personnel de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi que les personnes âgées et personnes vulnérables au virus.

La vaccination sera généralisée dans une troisième étape aux adultes de plus de 44 ans, elle sera par la ensuite étendue au reste de la population, rapporte le site électronique, expliquant qu’environ cinq millions de personnes seront vaccinées au début de la campagne, du fait que les doses de la société chinoise arriveront de manière progressive, étant donné qu’il n’est pas possible d’acheminer toutes les doses d’un seul coup.

Toujours selon les sources de +Hespress+, les préparatifs pour la vaccination contre la Covid-19 sont en cours, soulignant qu’il y a plusieurs parties impliquées dans ce dossier, et que le Maroc prend très au sérieux, notamment après les hautes instructions royales en ce qui concerne ce processus.

Pour rappel, le Roi Mohammed VI avait annoncé le lancement d’une opération massive de vaccination contre la Covid-19, dans les prochaines semaines, sur la base de l’avis rendu par le Comité national scientifique ad hoc. Dans un communiqué, le Cabinet avait souligné que la vaccination constitue une réponse réelle pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie. Ainsi, le Royaume sera parmi les premiers pays à vacciner ses citoyens.