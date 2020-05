Covid-19: Le Maroc se lance dans l’exportation des masques de protection

Le ministre du commerce et de l’industrie, Moulay Hafid Elalamy a annoncé que le Maroc a décidé d’ouvrir l’exportation des masques de protection sanitaires à l’étranger.Intervenant au parlement, le ministre a fait savoir que le Royaume pourrait arrêter l’exportation des masques de protection au cas où le pays aura besoin pressant de ce produit après la levée du confinement.

Il a indiqué que le marché connait une abondance de masques de protection, rappelant que son département a préparé un stock post-confinement composé de 50 millions de bavettes sanitaires.

Concernant les masques en tissu lavables et réutilisables, le ministre a informé que le Maroc produit 2 millions/par jour de ce type de masque, qui n’est pas destiné à l’export mais aux besoins internes.

Après avoir affiché un palier de 3 millions de masques par jour, puis 5 millions, le Maroc, qui produisait à peine 1 million de masques avant le 7 avril, est désormais à 6,8 millions d’unités par jour. L’objectif est de passer désormais à 8 millions de masques par jour.

Le port de masque dans l’espace public est rendu obligatoire au Maroc depuis le 7 avril dernier, tout contrevenant s’exposant à une amende entre 300 et 1.300 dirhams (1 euro = 10,7 DH).

Au 12 mai, le Royaume a réalisé 64.299 tests Covid-19 pour 6380 cas positifs, 188 décès et 2930 guérisons. Le taux de létalité du Covid-19 au Maroc, troisième pays le plus touché d’Afrique après l’Afrique du Sud et l’Égypte, se situe aujourd’hui à 3 %. Fin