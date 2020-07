Covid-19 : le Rwanda délivre des certificats de test aux voyageurs

Les autorités sanitaires rwandaises ont commencé mardi à délivrer des « certificats de test Covid-19 » aux personnes souhaitant voyager à l’étranger avant la reprise des vols internationaux le 1er août, dans le cadre d’un effort plus large pour redonner au pays une vie relativement normale et en sécurité.Lors du premier exercice de services de test volontaire pour la Covid-19 qui a eu lieu mardi matin, ce service payant a été offert aux personnes à haut risque de contracter ce virus, tels que les commerçants transfrontaliers et les camionneurs, et ceux qui prévoient de voyager à l’étranger avant la reprise des vols internationaux la semaine prochaine.

Selon le Directeur général du Rwanda Biomedical Center (RBC), ce service sera fourni au Laboratoire national de référence à Kigali, pour un coût d’environ 50.000 Rwf (environ 52 $) par test pour les Rwandais et 100 $ par test pour les étrangers.

Selon lui, des résultats authentiques sont obtenus après deux tests Covid-19, laissant un délai de sept jours entre les deux tests.

Les personnes qui quittent le pays devraient également subir ce test en fonction des directives sanitaires définies pour leur destination, a-t-il déclaré.

Ayant fermé ses frontières le 20 mars, le gouvernement rwandais prévoit de rouvrir les aéroports le 1er août au trafic commercial régulier. Les aéroports de ce pays d’Afrique de l’est ont été rouvert aux vols touristiques privés et charters le 17 juin.

Tous les passagers, notamment ceux en transit devront présenter une preuve du test Covid-19 PCR négatif d’un laboratoire certifié, pris dans les 72 heures suivant leur arrivée au Rwanda. « Pour les passagers entrant au Rwanda, un deuxième test PCR sera effectué à l’arrivée, avec des résultats livrés dans les 24 heures, période pendant laquelle ils resteront dans des hôtels désignés, à leurs propres frais », a déclaré le gouvernement.

Les mesures mises en place par les aéroports rwandais pour protéger les passagers et le personnel comprennent des désinfectants pour les mains, des marques de distanciation physique, la désinfection de l’aéroport et des équipements.

En outre, des lignes directrices détaillées pour garantir la sécurité des opérations ont été établies, les passagers devant également remplir un formulaire de localisation des passagers avant d’arriver au Rwanda.