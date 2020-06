Covid-19: Mission de vulgarisation de l’état d’urgence sanitaire prorogé à Dubréka

Une délégation gouvernementale conduite par le Secrétaire général à la présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura s’est rendue mercredi, 17 juin à Dubreka pour y sensibiliser et encourager les populations à observer les mesures préventives contre le covid-19. L’objectif est de rompre, dans un bref délai, la chaîne de contaminations de la pandémie à l’intérieur des frontières guinéennes.

Outre les condoléances à la famille de feu Mohamed Soumah, le jeune-homme qui a perdu la vie lors des affrontements au niveau du barrage de contrôle sanitaire de Kènèndé au mois de mai dernier, les émissaires du gouvernement ont invité les populations à continuer à observer strictement les mesures préventives en vue d’empêcher la propagation de la pandémie de coronavirus.

Ils ont aussi expliqué aux cadres et citoyens de Dubréka les raisons de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

La mission gouvernementale composée également du ministre de la citoyenneté et du gouverneur de la région administrative de Kindia Mme Cissé Hadja Sarangbè Camara a rappelé aux citoyens que les préfectures de Dubréka et de Coyah font partie du grand Conakry à cause de leur proximité avec la Capitale guinéenne. La mission a fait savoir que du fait que Conakry soit le plus grand foyer de la pandémie du coronavirus, les populations des 2 préfectures doivent être autant prudentes que les habitants de la Capitale.

La mission a proposé la multiplication des messages allant dans le sens du respect des mesures édictées par les spécialistes de la santé et contenues dans le décret du président de la République déclarant l’état d’urgence sanitaire.

L’assurance est donnée par le préfet et le maire de Dubreka