Covid-19/Vaccins: les USA pourvoient l’Afrique du Sud et le Nigeria

Le gouvernement américain va livrer près de dix millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna à Abuja et Pretoria.Bonne nouvelle sur le front de la vaccination pour l’Afrique du Sud et le Nigeria. Les deux pays parmi les plus affectés du continent par la Covid-19 vont recevoir des Etats-Unis près de dix millions de doses de vaccins.

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous allons envoyer plus de 5 millions de doses du vaccin Pfizer en Afrique du Sud ainsi que 4 millions de doses de Moderna au Nigeria », a déclaré, ce mercredi, l’assistante spéciale du président Joe Biden et directrice principale pour l’Afrique au Conseil de sécurité nationale, Dana L. Banks.

« Les doses vont être expédiées. Tout est prêt. Cela fait trois semaines que l’on a travaillé inlassablement avec les pays concernés pour rendre cela possible » a assuré Mme Banks qui s’exprimait à l’occasion d’un point de presse virtuel consacré à l’initiative « Prosper Africa ».

A en croire la diplomate américaine, il s’agit là de la plus importante quantité du liquide précieux que son pays ait envoyé vers l’Afrique. Ces dernières livraisons vont porter à 16,4 millions le nombre total de doses de vaccins américains envoyés vers le continent noir.

Alors que l’Afrique fait face à une troisième vague de la pandémie plus virulente, l’ancienne conseillère politique adjointe à l’ambassade des États-Unis en Afrique du Sud dit espérer que « ces doses vont grandement aider ces pays à assurer la sécurité et la santé de leurs populations. »

Avec une population de plus de 1,3 milliard d’habitants, les pays africains n’ont jusque-là administré qu’environ 60 millions de doses de vaccin. Cela est dû en partie aux restrictions sur les expéditions en provenance de pays producteurs de vaccins comme l’Inde.

Revenant sur le programme « Prosper Africa Build Together », l’ex cheffe de mission adjointe à l’ambassade des États-Unis au Togo a indiqué que le président américain a demandé 80 millions de dollars de financement supplémentaire pour lancer cette campagne qui soutiendra la croissance économique et les entrepreneurs en Afrique.

A travers cette initiative, l’objectif de Washington est d’augmenter considérablement le commerce et les investissements entre les pays africains et les États-Unis. Cela passera notamment par la connexion des entreprises et des investisseurs américains et africains à des opportunités d’affaires tangibles et aux outils du gouvernement américain.

Grâce à la campagne Prosper Africa Build Together, l’administration Biden-Harris travaillera main dans la main avec le secteur privé, les gouvernements africains et les organisations multilatérales pour faire progresser le commerce et l’investissement dans des secteurs-clés tels que l’énergie propre et les solutions intelligentes face au climat, la santé, et numérique.