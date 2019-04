Crédit Rural de Guinée : les nouveaux adhérents ont trois choix de base

Démarches toutes simples permettent à ceux qui veulent bénéficier de ses produits et services de base d’être inscrits comme nouveaux adhérents.

D’abord il y a le Service Epargne, celui qui permet à ceux qui veulent bénéficier des intérêts générés par leur capital de jouir de leur placement. Pour constituer leur dossier, ceux qui choisissent cette formule doivent apporter une pièce d’identité en cours de validité et deux (2) photos d’identité pour se faire inscrire dans les livres du CRG. Le dossier comprend également un droit d’entrée de 10000 GNF pour les personnes physiques, une somme qui s’élève à 50000 GNF pour les personnes morales. Passé cette seconde étape, l’adhérent doit ouvrir un compte et s’astreindre à maintenir un solde minimum de 20000 GNF au crédit du compte déjà ouvert. Par ailleurs les personnes physiques doivent désigner un héritier là où il est exigé des personnes morales de choisir deux (2) mandataires. Enfin, les nouveaux adhérents doivent donner leur contact téléphonique.

Le Service Crédit est le second proposé par le CRG. Pour y souscrire, le nouvel adhérent doit être résident de la zone relevant de la caisse où il veut s’inscrire. Pour ce faire, il doit apporter un certificat de résidence et deux (2) photos d’identité et une pièce d’identité. Une fois accepté par le Comité de gestion de la Caisse, le nouvel adhérant pourra passer au paiement des droits d’entrée ; 10000 GNF pour une personne physique et 50000 GNF pour une personne morale. Enfin, comme pour le service épargne mentionné plus haut, le nouvel adhérent doit désigner un héritier si c’est une personne physique ou choisir deux (2) mandataires s’il s’agit d’une personne morale. Il faudra aussi communiquer son contact téléphonique.

Enfin, il y a le Service Tontine où le nouvel adhérent s’inscrit en déposant deux (2) photos d’identité et son contact téléphonique. Pour ce service précis, la pièce d’identité est facultative. Par la suite, au choix, le nouvel adhérent peut souscrire pour un montant minimum de 5000 GNF par jour ; il peut souscrire pour un montant beaucoup plus élevé s’il le souhaite. A noter qu’aucun frais d’adhésion n’est exigé pour ce service précis.