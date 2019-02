Crise au Cachemire: le Pakistan ferme son espace aérien

Le Pakistan va fermer son espace aérien « jusqu’à nouvel ordre », a indiqué mercredi l’Autorité de l’aviation civile (CAA) alors qu’Islamabad a affirmé plus tôt avoir abattu deux avions de l’armée de l’air indienne.

« L’Autorité de l’aviation civile a officiellement fermé son espace aérien jusqu’à nouvel ordre », a-t-elle indiqué sur Twitter. Un porte-parole de l’armée pakistanaise a précisé que cette décision avait été prise « en raison des circonstances ».

Une source proche de la CAA a indiqué à l’AFP que toutes les compagnies aériennes avaient reçu pour instruction de « suspendre leurs opérations au Pakistan jusqu’à nouvel ordre ».

Côté indien, au moins 5 aéroports ont également été fermés et de nombreux vols annulés, ont indiqué des responables du secteur sous couvert d’anonymat. L’Autorité indienne de l’aviation civile n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Plus tôt mercredi, l’armée pakistanaise avait annoncé avoir « abattu » deux avions indiens dans l’espace aérien pakistanais, dont un est tombé au Cachemire indien et l’autre au Cachemire pakistanais. New Delhi n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Deux pilotes indiens ont été capturés et l’un d’eux conduit à l’hôpital, selon l’armée.