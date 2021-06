Crise politique en Guinée : l’Ambassadeur du Royaume-Uni chez Cellou Dalein

Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a reçu en audience le mercredi 16 juin 2021, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée, David Mcllroy. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur les problèmes qui opposent le parti de l’ancien Premier ministre au pouvoir d’Alpha Condé.

Sur sa page Facebook, le leader de l’UFDG a évoqué cette rencontre via une publication

« Lors de la visite qu’il m’a rendue ce mercredi après-midi à mon domicile, j’ai eu des échanges fructueux avec SEM David Mcllroy, Ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée. J’ai pu ainsi lui faire part des conflits qui opposent mon Parti à l’Exécutif et qui tirent leur origine de la violation par ce dernier de la Constitution, des lois de la République et des décisions de justice ».

« Il a réitéré l’attachement de son pays au respect par ses partenaires des droits humains et des réglés et principes de l’Etat de droit et de la démocratie », a écrit Cellou Dalein Diallo.