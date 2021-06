Crise politique en Guinée : le Cardinal Robert Sarah rencontre Cellou Dalein

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo a rencontré le cardinal Robert Sarah, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, le jeudi 10 juin 2021 à Conakry. Entre autres sujets évoqués, le leader de l’UFDG parle de la crise politique aggravée par un manque de confiance poussé entre les acteurs sociopolitiques guinéen.

‘’J’ai été heureux d’avoir échangé ce [jeudi] soir avec le cardinal Robert Sarah sur la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Guinée’’, annonce le président de l’UFDG qui déclare avoir donné à son hôte sa lecture de la crise post-électorale que traverse notre pays.

Aux yeux de Dalein, ‘’cette crise est d’abord une crise de confiance aggravée par un déficit chronique de moralité et de probité des acteurs socio-politiques’’.

“Bien qu’il soit loin du pays, le Saint homme m’a assuré qu’il ne se passe pas un jour sans qu’il ne prie pour la Guinée et les guinéens’’, rapporte le dirigeant du principal parti de l’opposition.

A la fin de l’entretien, selon toujours l’ancien Premier ministre, ‘’il me remercia pour ma visite, me prodigua de sages conseils et fit des prières pour moi”.

Notons qu’en l’espace de 24 h, le cardinal, Robert Sarah a rencontré le président Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo.