Crise politique: la coordination Haali poular lance un nouvel appel

La coordination nationale des fulbés et haali pular de Guinée invite les guinéens à observer des journées de prières, de jeûnes et de sacrifices du jeudi 10 au dimanche 13 décembre pour le repos de l’âme des victimes des violences post-électorales.

Dans une déclaration rendue publique, le mercredi 9 décembre, la Coordination nationale des fulbés et haali pular de Guinée (CNFHGP) a déploré la crise politique née au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre. Elle invite les guinéens à se donner la main pour bâtir une Guinée unie et prospère.

« Les guinéens doivent s’accepter, se pardonner et faire l’effort nécessaire pour se débarrasser de l’ethnocentrisme et du repli identitaire pour se donner la main avec franchise afin de sortir de cette situation tragique et bâtir une Guinée unie et prospère dans l’équité. La CNFHGP figurera, Incha’Allah, au premier rang parmi les bâtisseurs de cette Guinée-là », indique Elhadj Ousmane Fatako Baldé.

Déplorant les multiples cas de violences qui ont entrainé des morts ainsi que des arrestations, la coordination appelle les guinéens à observer des journées de prières, de jeûnes et de sacrifices.

« La CNFHPG lance un appel solennel et pressant à toutes les populations guinéennes de l’intérieur comme de l’extérieur, de toutes obédiences religieuses et politiques de consacrer les journées du jeudi 10 décembre, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 à des journées de jeûne, de prières, de sacrifices et de recueillement », souhaite-t-il.

« Ceci pour le repos de l’âme de tous les disparus, la guérison de tous les blessés et le rétablissement de toutes les victimes de violences de tous genres dans leurs droits et le tout en vue d’une réconciliation nationale intégrale de toutes les communautés guinéennes », ajoute le chef de la coordination nationale des fulbés et haali pular de Guinée.