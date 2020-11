Crise post-électorale : des organisations de la société civile Propose des pistes de solution

Les organisations de la société civile guinéenne réunies autour du CNOSCG dirigé par Dansa Kourouma ont proposé des pistes de solution pour une sortie de crise en Guinée. C’était lors d’une conférence de presse le mercredi. Parmi ces pistes figure la dissolution du parlement actuel.

De plus en plus les voix s’élèvent pour demander la dissolution de l’assemblée nationale issue des législatives du 22 mars dernier. Lors d’une conférence de presse le Conseil National des Organisations de la Société guinéenne (CNOSCG) et d’autres organisations ont invité le gouvernement guinéen à :

« La mise en place d’une commission nationale d’enquête indépendante pour faire la lumière sur les violences politiques de 2010 à nos jours : juger les auteurs, commanditaires, complices et surtout indemniser les victimes ; L’arrêt immédiat des exactions, arrestations, acharnements contre les responsables et militants des partis politiques d’opposition ainsi que les activistes de la société civile ; L’ouverture urgente d’un dialogue sincère et inclusif entre toutes les forces politiques et sociales du pays ; La dissolution de l’assemblée nationale pour une assemblée représentative du paysage sociopolitique… « , selon les organisations pour sortir de la crise politique.

Dans les prochains jours, les organisations de la société civile guinéenne promet de rencontrer tous les parties pour sortir de l’impasse politique.

« Des consultations seront engagées à partir du vendredi 20 novembre 2020 avec toutes les forces sociales et politiques nationales sur les questions saillantes du moment. Au sortir de ces consultations, des actions fortes et concrètes seront engagées afin de permettre à la patrie de se tenir et continuer sa marche dans l’union », indique le porte parole.