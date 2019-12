Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud, sera à Conakry ce 03 décembre

Dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité existant entre la République de Guinée et celle de l’Afrique du Sud, son Excellence Monsieur Cyril Ramaphosa, Président sud-africain, sera à Conakry ce mardi 03 décembre 2019, pour une visite de 48 heures.

Sont conviées à prendre part au cérémonial d’accueil prévu à partir de 21h00 à l’Aéroport International de Conakry-Gbéssia, les personnalités ci-après :

• Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;

• Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

• Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle;

• Monsieur le Président de la Cour Suprême ;

• Monsieur le Président de la Cour des Comptes ;

• Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication;

• Madame la Présidente du Conseil Economique et Social ;

• Monsieur le Médiateur de la République ;

• Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux de Guinée ;

• Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

• Monsieur le Président de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains ;

• Monsieur le Chef de File de l’Opposition ;

• Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;

• Mesdames et Messieurs les Ministres Conseillers membres du Cabinet Présidentiel ;

• Monsieur le Chef d’Etat-major Général des Armées ;

• Monsieur le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale;

• Messieurs les Chefs des Etats-majors des Armées de Terre, de l’Air et de la Marine ;

• Monsieur le Chef d’Etat-major Particulier de la Présidence ;

• Messieurs les Directeurs Généraux de la Police Nationale, de la Douane et des Conservateurs de la Nature ;

• Monsieur le Gouverneur de la ville de Conakry.