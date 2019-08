Dans l’ex-RDA industrielle, la peur du déclassement nourrit l’extrême droite

« On est en train de mourir ici, et personne ne nous écoute », se désole Heidemarie Liebo, retraitée à Heinersbrück, village de 600 âmes du sud du Brandebourg, en ex-RDA, frappé par l’exode et la désertification.

Pourtant attenante à l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois de la région, la centrale à charbon de Jänschwalde promise à fermeture au plus tard en 2038, cette localité rurale située au coeur de la Lusace, près de la Pologne, ne profite guère de ses retombées économiques.

Au grand dam de ses administrés qui, se sentant ignorés, s’éloignent des partis traditionnels.

Alors que la part des étrangers dans la région, moins de 5%, fait partie des plus faibles d’Allemagne, le vote pour l’extrême droite anti-migrants a explosé dans le village: près de 40% ont choisi l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) lors des législatives de 2017.

Et pour beaucoup d’habitants, les élections régionales du 1er septembre dans le Land du Brandebourg, qui entoure Berlin, seront l’occasion de mettre un nouveau « coup de pied dans la fourmilière ». Ce jour-là, des élections auront lieu aussi dans l’Etat régional voisin de Saxe, un autre bastion de l’extrême droite.

– Fermeture en vue –

« Nous n’avons pas d’étrangers ici et aucun problème de racisme », explique à l’AFP dans sa salle communale au décor désuet Horst Nattke, maire d’Heinersbrück et retraité de l’usine à charbon.

Dans sa commune, l’école, le supermarché, la boulangerie, le musée d’histoire locale et les heures de consultation hebdomadaire du médecin de campagne ont déjà disparu.

La piste cyclable, qui permettrait d’éviter la nationale et son ballet incessant de camios pour faire ses courses dans la ville voisine, se fait attendre depuis 25 ans.

La fermeture prévue de la centrale inquiète également: « que va-t-on nous proposer à la place? », s’interroge M. Nattke.

« Ils veulent développer la 5G, nous n’avons toujours pas de réseau! Eux roulent en e-scooter, nous on doit arrêter de rouler en diesel. Mais sans voiture, comment fait-on? », s’exclame Mme Liebo, responsable d’une association, « on ne voit pas d’alternative, on se dit qu’il faut essayer autre chose ».

Le ressentiment à l’égard des partis établis est un des principaux moteurs du vote extrême, particulièrement prononcé dans l’est du pays, contrairement à l’ouest.

« Beaucoup d’électeurs de l’AfD n’ont pas une vision d’extrême droite du monde mais puisent des points particuliers dans l’offre électorale du parti, notamment la rhétorique anti-establishment. Ce ressentiment contre +ceux d’en haut+, l’élite, plaît à l’Est », explique le sociologue David Begrich.

En plein essor, l’AfD mobilise les abstentionnistes. Son programme électoral parle de participation citoyenne, des services publics de proximité ou encore de l’augmentation du salaire minimum. Les questions liées à l’immigration arrivent loin derrière.

– Réunification ‘inachevée’ –

En ex-RDA, « beaucoup se considèrent comme des gens de seconde zone », poursuit M. Begrich.

30 ans après la chute du Mur de Berlin un fossé politique et social continue de diviser le pays. A l’Est, le revenu moyen est de 533 euros inférieur à celui de l’Ouest, pour un taux de chômage dépassant les 6% contre moins de 5% à l’Ouest, selon le ministère du Travail.

Cette rancœur se cristallise autour de la « Treuhand », une ancienne agence gouvernementale qui appliqua une thérapie de choc pour mettre fin à l’économie planifiée de la RDA communiste.

En quelques années, environ 13.000 entreprises seront vendues et des millions de salariés privés d’emploi: deux ans après la réunification allemande, la production industrielle dans l’est du pays avait chuté de 73% par rapport au niveau 1989…

Pour Thomas Kliche, psychologue politique à l’Université Magdebourg-Stendal, cette agence, « plaque tournante de la destruction économique et sociale de la RDA », a conduit « beaucoup de gens dans l’anomie ». Cette rupture, « mélangée à la colère et au désespoir, est un terreau fertile pour le populisme ».

Désormais, gauche radicale et extrême droite militent pour l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur son rôle controversé et les ratés de la réunification. Une façon de courtiser le même électorat populaire à l’Est.