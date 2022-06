De Bambali à Munich, la folle ascension de Sadio Mané

Le Bayern Munich, plus grand club allemand de l’histoire, a officialisé mercredi 22 juin le transfert de la star sénégalaise de football.Après avoir passé avec succès la visite médicale, Sadio Mané, 30 ans, arrivé la veille à Munich en compagnie de certains de ses proches dont son agent, a paraphé un bail de trois ans. Après six saisons passées à Liverpool (élite anglaise), le champion d’Afrique rejoint le meilleur club du championnat allemand. Le montant du transfert se situerait autour de 32 millions d’euros, auxquels il faudrait ajouter plus de cinq millions d’euros de bonus.

« Nous sommes heureux d’avoir pu signer Sadio Mané pour le Bayern Munich. Grâce à ses performances exceptionnelles et ses grands succès au plus haut niveau international, il est depuis de nombreuses années un joueur très rare dans le monde », a dit dans les réseaux sociaux Oliver Kahn, ancien gardien de but, légende et actuel directeur général du club bavarois.

Avec Liverpool, l’ailier sénégalais a inscrit 120 buts pour 269 matches. Il a remporté la Ligue des champions en 2019, la Premier League en 2020 et était bien parti pour être un sérieux prétendant au prochain Ballon d’or européen. Ses chances ont été amoindries par la défaite des Reds lors de la dernière finale de Ligue des champions face au Real Madrid du Français Karim Benzema, grand favori de ce trophée individuel décerné au meilleur joueur de l’année en Europe. Depuis sa création, Georges Weah, ancien joueur du Paris Saint-Germain, du Milan AC, et actuel président du Liberia, est l’unique footballeur africain qui l’a remporté.

Le Sénégalais nourrissait ainsi le rêve de lui succéder après avoir permis à son pays de remporter la première Coupe d’Afrique des nations de son histoire, en 2022 au Cameroun, et de se qualifier à la prochaine Coupe du monde au Qatar. Mais Sadio Mané n’a pas dit son dernier mot. Car en rejoignant le Bayern Munich, il aura peut-être la chance de ne pas vivre la rivalité qu’il a connue avec l’Egyptien Mohamed Salah au front de l’attaque des Reds.

Selon certains observateurs, le Sénégalais devait quitter depuis longtemps le club anglais qui, à leurs yeux, n’a jamais traité Mané à sa juste valeur. En arrivant au Bayern, le favori du Ballon d’or africain qui sera décerné en juillet au Maroc va doubler son salaire. Il devrait percevoir pas moins de treize millions d’euros contre près de sept millions à Liverpool, selon plusieurs sources.

C’est une belle consécration sportive et financière pour l’enfant de Bambali (Casamance, sud), un footballeur qui inspire plusieurs personnes pour sa générosité et son humilité. Avant d’aller signer son nouveau contrat, il est retourné dans son village là où tout a commencé, jouant sous la pluie sur un terrain boueux avec ses amis.

Promettant d’y construire sous peu un stade, il a profité de ses vacances pour signer de nombreux partenariats (station d’essence, réseau téléphonique…) transformant entièrement Bambali. Ce village sorti de l’ornière par Sadio Mané compte depuis quelques années son hôpital et son propre lycée offerts par l’international sénégalais.