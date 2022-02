De retour au Sénégal, l’Africa Mercy accueille son 1er patient

Un millier d’interventions chirurgicales sont programmées à bord de l’Africa Mercy Ships dans les prochains mois à Dakar.À quai dans le port autonome de Dakar depuis le 1er février 2022, l’hôpital flottant l’Africa Mercy Ships a repris sa mission d’origine, qui consiste à réaliser des opérations chirurgicales gratuites et à dispenser des formations médicales sur le continent, après une parenthèse de 22 mois en raison de la pandémie de Covid-19. La première admission de patients s’est déroulée à peine deux semaines après le retour du navire sur le continent. Les interventions chirurgicales seront poursuivies jusqu’en novembre de cette année.

Originaire du sud du Sénégal, Sokhna, la première patiente, avait obtenu un rendez-vous lors d’une précédente visite sur le terrain et figurait parmi les nombreuses personnes à attendre avec impatience le retour du navire. « Je me sens tout simplement en paix et joyeuse », déclare-t-elle.

Au cours des derniers mois de 2021, l’équipe chargée de la sélection des patients du Mercy Ships avait traversé le Sénégal en collaboration avec les médecins en chef des quatorze régions afin de rendre visite aux patients déjà programmés et de rencontrer les nouveaux patients en vue d’organiser leurs prochains rendez-vous sur le navire.

Durant les dix prochains mois, près d’un millier d’interventions chirurgicales sont programmées à bord de l’Africa Mercy à Dakar. En outre, près de 750 prestataires de soins de santé bénéficieront d’une formation médicale couvrant diverses spécialisations.

Mercy Ships a recours à des navires-hôpitaux pour fournir des services de soins de santé gratuits, renforcer les capacités et favoriser le développement durable aux personnes ayant un accès limité aux soins dans les pays en développement.

Depuis plus de 30 ans, Mercy Ships concentre ses efforts en Afrique. Mercy Ships a notamment axé ses actions sur l’Afrique occidentale et subsaharienne, où 93% de la population n’a pas accès à des soins chirurgicaux sûrs. Les chirurgiens de Mercy Ships pratiquent des opérations telles que la réparation de fentes labiales et palatines, l’ablation de cataractes, des opérations orthopédiques, des reconstructions faciales, le traitement des brûlures, la réparation de fistules pédiatriques, générales et obstétriques, qui sont considérés comme des interventions qui changent la vie.

Mercy Ships coopère également avec des pays d’Afrique occidentale et centrale en vue de renforcer les systèmes de santé par le biais de l’amélioration des compétences, de la fourniture d’équipements, de la formation et de l’amélioration des infrastructures de santé.

Au Sénégal, Mercy Ships collabore avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour assurer la formation du personnel médical.