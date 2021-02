Débélé (Kindia) : le ministre des Mines inaugure un pont de 65 mètres réalisé par Rusal/CBK

Dans le but de désenclaver les localités situées dans l’autre rive du fleuve Samou et d’assurer la desserte du gisement de Férifou, la compagnie de bauxite Rusal/CBK a inauguré hier, dimanche 14 février 2021, un pont routier de 65 mètres de longueur et 40 mètres de largeur sur le fleuve Samou.

La cérémonie inaugurale a été présidée par le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, accompagné des autorités préfectorales et locales de Kindia, ainsi que de la représentation de Rusal en Guinée.

Dans son discours de bienvenue, le Directeur général du groupe Rusal en Guinée, Alexandre Larianov, a rappelé que ce pont automobile long de 65 mètres a été réalisé par la Compagnie de Bauxites de Kindia en vue d’assurer la desserte du gisement de Férifou (mine de Débélé) qui est une source d’approvisionnement de RUSAL en matières premières de qualité pour les prochaines années.

« Les solutions techniques appliquées lors de la construction du pont assureront son exploitation pendant une période d’au moins 35 ans. Les solutions d’ingénierie modernes permettront son exploitation toute l’année, ce qui est surtout précieux en Guinée où la saison des pluies peut durer jusqu’à cinq mois. Treize ponceaux ont été construits afin d’assurer l’évacuation des eaux lors de la saison des pluies. Et, lors de la conception et de la construction du pont, outre les aspects techniques, une attention particulière a également été portée aux questions environnementales. Pendant le processus de construction, un suivi systématique de la composition chimique et biologique de l’eau de la rivière Samou a été effectué. Des prélèvements réguliers et des analyses d’échantillons effectués par des employés accrédités du laboratoire certifié ONCQ (Office National du Contrôle Qualité) lors de la construction, ont confirmé la haute qualité de l’eau de la rivière Samou, ainsi que l’absence d’impact de la construction du pont et des mines de la CBK sur sa composition », a expliqué le DG du groupe Rusal en Guinée.

En outre, Alexandre Larianov ajoute que ce pont permettra également de désenclaver plusieurs localités éloignées de la préfecture de Kindia.

« Je tiens à souligner que ce projet prend également en compte les intérêts de la population locale, pour laquelle de nouvelles opportunités logistiques s’ouvrent. Le nouveau pont, construit par RUSAL/CBK, reliera les coins reculés de la préfecture avec le centre régional de Kindia. Ce qui créera des perspectives supplémentaires pour le développement économique de la région et de la Guinée dans son ensemble », a-t-il rassuré.

Par ailleurs, le DG du groupe Rusal a fait savoir que sa compagnie n’est pas à sa première dans le soutien du processus de développement de la Guinée, notamment en matière de santé publique où Rusal a été en première ligne dans la lutte contre le Covid-19.

« Je voudrais également rappeler à tous les présents que dès le premier jour, RUSAL, en étroite collaboration avec l’ANSS, a été directement impliquée dans le programme national de riposte contre le COVID-19 en Guinée. Dans cette lutte, figurent les deux centres de santé construits par notre société : le Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) ici à Kindia ; et le centre médical multifonction pour les maladies infectieuses dans la préfecture de Fria. Ces deux centres sont entièrement pris en charge financièrement, techniquement et administrativement par RUSAL », indique-t-il.

Pour sa part, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, a remercié la société pour la qualité de son travail et surtout de la prise en charge des aspects environnementaux et le respect de ses engagements.

« La compagnie de bauxite de Kindia qui est pratiquement à deux décennies d’exploitation dans cette localité a décidé d’étendre sa zone d’exploitation ; mais, en même temps continuer les activités dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises d’assistance ou de facilitation des activités de développement communautaire. C’est dans ce cadre qu’ils ont réalisé ce pont de 65 mètres dont la construction a impliqué les entreprises locales dans le cadre de la promotion du contenu local et qui sera utilisé non seulement par la société, mais aussi par les communautés qui sont de l’autre côté de la rive du fleuve Samou et qui était obligées de porter leurs productions agricoles pour traverser le fleuve. Aujourd’hui, ces communautés ont cet ouvrage à disposition pour pouvoir facilement évacuer leurs productions », se réjouit le ministre des Mines.

Enfin, Abdoulaye Magassouba estime que la réalisation de ce pont s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement des Mines, portée par le Président Alpha Condé qui implique non seulement le développement des mines ; mais aussi l’accompagnement des sociétés dans le cadre de la réalisation des infrastructures aux bénéfices des populations.

Avec RUSAL