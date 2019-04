Début à Bamako d’une grande manifestation contre l’insécurité au centre du Mali

Plusieurs milliers de personnes ont débuté une marche, vendredi après-midi à Bamako, contre l’insécurité au centre du Mali, a constaté APA.La marche est à l’initiative du Haut conseil islamique, d’associations de la société civile et de partis politiques de l’opposition.

Selon les organisateurs, plus de 200 000 personnes se sont mobilisées alors que l’afflux se poursuit toujours.

Les manifestants demandent plus de sécurité dans le centre du pays. « Plus jamais ça ! », scandent-ils, faisant ainsi allusion aux tueries du village d’Ogossagou qui ont fait 160 victimes le 22 mars derniers. Certains demandent également la démission du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga et du président Ibrahim Boubacar Keita.