Début effectif des Ligues 1 et 2 de football du Cameroun

Le championnat national du football d’élite a démarré ce week-end avec les victoires de Yong Sport Academy de Bamenda sur Eding Sport de la Lékié 1 but à 0, en Ligue 1, et de Canon de Yaoundé sur Panthère sportive du Ndé 1 but à 0, en Ligue 2.Pour la première Ligue, l’unique but de YOSA a été inscrit à la 9e minute par Cyril Fonoy Samin, obligeant Eding, le détenteur de la coupe, à concéder sa première défaite de la saison.

L’ouverture de la saison sportive 2018/2019 intervient après plusieurs reports dus à des difficultés financières, mais aussi à un bras de fer entre la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) et le Syndicat des clubs d’élite de football du Cameroun (SYCEC).

Il a fallu l’ultimatum de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) pour que les uns et les autres consentent enfin à accorder leurs positions.

Pour la Ligue 2, la bonne affaire est celle de Canon Sportif de Yaoundé qui, bien qu’englué dans ses sempiternels problèmes de leadership, a remporté son match en ouverture de la saison sportive devant la Panthère du Ndé.

L’unique but du Canon a été inscrit par Isack Landry Bakindé au tout début de la deuxième période, à la 48e minute de jeu.

Les autres matches de cette première journée en ligue 1 se disputent dimanche à travers différents stades du pays.

Le programme : Avion # Coton, New Stars # Colombe, As Fortuna # Ums, Tkc # Usd, Pwd # Apejes, Stade Renard # Feutcheu, Fovu # Astres