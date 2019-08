Décès de Dawda Jawara : les funérailles nationales auront lieu jeudi (officiel)

Des funérailles nationales sont prévues demain jeudi pour le président de la Gambie indépendante, Dawda Jawara, décédé mardi à l’âge de 95 ans, a annoncé Adama Barrow.S’exprimant au Palais présidentiel, peu après l’annonce par sa famille de la disparition de Jawara, l’actuel chef de l’Etat gambien a assuré que le défunt allait recevoir des funérailles dignes de son action à la tête de la Gambie qu’il a dirigée de 1965 à 1994, dont cinq ans passés comme Premier ministre.

Les drapeaux seront mis en berne et, durant la cérémonie d’hommages, la dépouille de Jawara reposera à l’Assemblée nationale de Banjul avant l’inhumation prévue plus tard dans la journée de jeudi, a précisé Adama Barrow. Il a décrit son prédécesseur comme un véritable défenseur de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit.

Renversé par un coup d’état militaire mené par Yaya Jammeh, Jawara s’était, dans un premier temps, exilé au Royaume-Uni, avant de rentrer au bercail en 2001.

Depuis lors, l’ex-président gambien vivait une retraite tranquille dans sa résidence de Fajara, située à 14 km de Banjul, la capitale.