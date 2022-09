Décès d’Elizabeth: Le Maroc perd une « grande amie spéciale qui était profondément respectée » (Souverain)

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Charles III, roi du Royaume Uni, suite au décès de la reine Elizabeth II.Dans ce message, le roi indique avoir appris avec une « profonde tristesse le décès de Votre mère, sa majesté la reine Elizabeth II. Qu’elle repose en paix”.

En cette triste circonstance, le souverain exprime, en son nom, et en celui de la Famille royale et du peuple marocain, à Charles III, à l’ensemble des membres de l’auguste famille royale et au peuple britannique ses sincères condoléances et sa profonde sympathie.

Le Roi implore le tout-puissant de leur accorder force et réconfort face à cette perte tragique.

Dans ces circonstances les plus difficiles, le souverain se remémore, avec beaucoup d’estime, « les qualités et les mérites de cette illustre reine qui se tenait, invariablement, comme un symbole de la grandeur du Royaume-Uni, consacrant sa vie entière aux services de son pays ».

“Sous le règne de cette monarque exceptionnelle, le Royaume Uni a réalisé beaucoup de progrès et prospérité et acquis une grande stature aussi bien sur le plan régional qu’international”, écrit le roi dans ce message.

Avec la disparition d’Elizabeth II, le royaume du Maroc a perdu une « grande amie spéciale qui était profondément respectée », souligne le roi, ajoutant que la Reine « tenait particulièrement à renforcer l’amitié de longue date entre nos deux monarchies séculaires ».